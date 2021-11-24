KPSS ne zaman? 2022 KPSS tarihi belirlendi mi? Sınav takviminde son gelişmeler

KPSS tarihi için araştırmalar sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) 2022 yılında yapılacak sınavların tarihleri, söz konusu sınavlara katılım sağlayacak milyonlarca aday tarafından merakla araştırılıyor. İşte, 2022 KPSS YKS ALES ve YDS sınav tarihlerinden son bilgiler...