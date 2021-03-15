KPSS ne zaman? 2021 KPSS başvuru ve sınav tarihi açıklandı
KPSS başvuruları her yıl ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde alınıyor. Memur olmak isteyen adaylar sınav ve başvuru takvimi içerisinde yer alan tarihlerde işlemlerini tamamlıyorlar. Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans oturumu başvuruları mayıs ayında başlayacak. İşte 2021 KPSS tarihi
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KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek. Sınava girmek isteyen adaylar bu tarihler aralığında işlemlerini gerçekleştirecekler. KPSS lisans oturumlarına girmek isteyenlerin sınav ücretini de yayımlanacak olan başvuru kılavuzunda yer alan şekilde yatırmaları gerekiyor. KPSS’nin ilk oturumu 1 Ağustos’ta düzenlenecek.
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KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.
ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.
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KPSS BAŞVURU TARİHİ MAYIS AYINDA BAŞLIYOR
KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek. Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak. Sınavda adaylar cevaplarını, cevap kâğıdında ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. Cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevap kâğıdı yerine soru kitapçığına yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. ÖABT’de yer alan yabancı dil sınavlarına ait sorular ilgili dilde hazırlanacaktır.