KPSS ne zaman 2020? İşte ÖSYM KPSS lisans, ön lisans başvuru tarihleri
KPSS başvuru tarihleri ÖSYM'nin 2020 sınav takviminde belli oldu. Kamuda memur olmak isteyen adayların katılım sağlayacağı 2020 KPSS lisans ve ön lisans başvuruları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleşecek. KPSS oturumları başvuru işlemleri farklı tarihlerde alınacak. İlk yapılan sınav lisans oturumu olan genel yetenek- genel kültür sınavı olacak. Peki, KPSS ne zaman 2020? İşte ÖSYM KPSS lisans, ön lisans başvuru tarihleri.
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KPSS başvuruları için geri sayım başladı. Memur olmak isteyen adaylar heyecanla KPSS başvuru tarihini bekliyorlar. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru işlemleri farklı tarihlerde alınacak. ÖSYM'nin takvimine göre, KPSS lisans başvuruları 30 Haziran’da başlayacak. Genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi, öğretmenlik alan bilgisi oturumları için başvurular 13 Temmuz’a kadar devam edecek. Ön lisans başvuruları ise 21 Ağustos’ta başlayacak. İşte KPSS başvuru ve sınav tarihleri ile ilgili merak edilenler…
KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
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KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak. 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek. KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak. KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da yapılacak.