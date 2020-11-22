KPSS nasıldı, zor muydu? KPSS ortaöğretim sınavı yorumları
KPSS ortaöğretim sınavı bugün tamamlandı. Sınav, 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 188 sınav merkezinde düzenlendi. Saat 10.15'te başlayan KPSS’de adaylara 120 sorudan oluşan ‘Genel Yetenek’ ve ‘Genel Kültür’ testleri uygulandı. 130 dakika süren sınavı tamamlayan adaylar, KPSS sorularına yönelik yorumlarını sosyal medyadan dile getirmeye başladı. Peki, KPSS nasıldı, zor muydu? İşte KPSS ortaöğretim sınavı yorumları
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Lise mezunu vatandaşların katılım sağladığı KPSS ortaöğretim sınavı geride kaldı. Söz konusu sınavın ardından, " KPSS lisans sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı?" konusu adaylar tarafından tartışma konusu oldu. Birçok aday KPSS sınavına yönelik yorumunu sosyal medyadan dile getiriyor. KPSS ortaöğretim sınavında en çok dikkat çeken sorulardan biri Göbeklitepe ve Dağlık Karabağ sorusu oldu.
2
Abone Ol
KPSS YORUMLARI
KPSS’de çıkan Göbeklitepe sorusu.. Teşekkürler
Türkçenin son 4 sorusu yerine nükleer fizik çözseydin daha az zorlanırdım bu twit bu kadar
KPSS’de Göbeklitepe sorusu geldi Atiye izlemem işe yaradı.
Ünlü düşmesi sorusu neydi ya #KPSS
Paragraf şeklinde matematik sorusu sormuşlar.
AZERBAYCAN Dağlık Karabağ sorusu ile bizi hem duygulandıran hem de gururlandırdın ÖSYM #KPSS
3
Abone Ol
Kpss(ortaöğretim) abi Türkçe paragraf sorusu resmen bilmece gibiydi yani en son oran orantıya girdim çıkmadım.
Olasılık sorusu hatalı mıydı ben mi yapamadım #KPSS
Dağlık Karabağ sorusu ile gönlüme taht kurdun #ösymKardeşim bu Türkçe'deki şarkı sorusu neydi ya sanki matematik çözüyoruz. Yaz sil yaz sil zorla buldum cevaplar