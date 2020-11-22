KPSS nasıldı, zor muydu? KPSS ortaöğretim sınavı yorumları

KPSS YORUMLARI KPSS’de çıkan Göbeklitepe sorusu.. Teşekkürler



Türkçenin son 4 sorusu yerine nükleer fizik çözseydin daha az zorlanırdım bu twit bu kadar



KPSS’de Göbeklitepe sorusu geldi Atiye izlemem işe yaradı.



Ünlü düşmesi sorusu neydi ya #KPSS



Paragraf şeklinde matematik sorusu sormuşlar.



AZERBAYCAN Dağlık Karabağ sorusu ile bizi hem duygulandıran hem de gururlandırdın ÖSYM #KPSS



