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Hürriyet
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Haber Giriş: 22 Kasım 2020 - 12:37 | 

KPSS nasıldı, zor muydu? KPSS ortaöğretim sınavı yorumları

KPSS ortaöğretim sınavı bugün tamamlandı. Sınav, 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 188 sınav merkezinde düzenlendi. Saat 10.15'te başlayan KPSS’de adaylara 120 sorudan oluşan ‘Genel Yetenek’ ve ‘Genel Kültür’ testleri uygulandı. 130 dakika süren sınavı tamamlayan adaylar, KPSS sorularına yönelik yorumlarını sosyal medyadan dile getirmeye başladı. Peki, KPSS nasıldı, zor muydu? İşte KPSS ortaöğretim sınavı yorumları

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Lise mezunu vatandaşların katılım sağladığı KPSS ortaöğretim sınavı geride kaldı. Söz konusu sınavın ardından, " KPSS lisans sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı?" konusu adaylar tarafından tartışma konusu oldu. Birçok aday KPSS sınavına yönelik yorumunu sosyal medyadan dile getiriyor. KPSS ortaöğretim sınavında en çok dikkat çeken sorulardan biri Göbeklitepe ve Dağlık Karabağ sorusu oldu.

2KPSS YORUMLARI
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KPSS YORUMLARI

KPSS’de çıkan Göbeklitepe sorusu.. Teşekkürler

Türkçenin son 4 sorusu yerine nükleer fizik çözseydin daha az zorlanırdım bu twit bu kadar

KPSS’de Göbeklitepe sorusu geldi Atiye izlemem işe yaradı.

Ünlü düşmesi sorusu neydi ya #KPSS

Paragraf şeklinde matematik sorusu sormuşlar.

AZERBAYCAN Dağlık Karabağ sorusu ile bizi hem duygulandıran hem de gururlandırdın ÖSYM #KPSS

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Kpss(ortaöğretim) abi Türkçe paragraf sorusu resmen bilmece gibiydi yani en son oran orantıya girdim çıkmadım.

Olasılık sorusu hatalı mıydı ben mi yapamadım #KPSS

Dağlık Karabağ sorusu ile gönlüme taht kurdun #ösymKardeşim bu Türkçe'deki şarkı sorusu neydi ya sanki matematik çözüyoruz. Yaz sil yaz sil zorla buldum cevaplar

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