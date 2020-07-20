KPSS lise başvurusu ne zaman başlayacak? İşte 2020 Ortaöğretim KPSS takvimi
Lise mezunu vatandaşları kamudaki boş kadrolara yerleştirme kapsamında ÖSYM tarafından organize edilecek 20220 KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım sürüyor. KPSS Ortaöğretim sınavının yapılacağı tarihe odaklanan pek çok kişi, temmuz ayının sonlarına doğru aramalarına hız verdi. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak?
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Günler öncesinden sınava yönelik başvuruları beklemeye koyulan ve sınava yönelik hazırlık yapmaya başlayan çok sayıda lise mezunu vatandaş, KPSS ortaöğretim sınavının yapılacağı tam tarihi öğrenmek istiyor. İşte, İşte 2020 Ortaöğretim KPSS takvimi...
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BAŞVURU TAKVİMİ
Ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) başvuru ve sınav takvimi netleşti.
KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
Bu sınavın geç başvuru işlemleri ise 08.10.2020 - 09.10.2020 tarihinde tamamlanacak.
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SINAV NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.