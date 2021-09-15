KPSS lisans ve ön lisans ne zaman yapılacak? 2022 KPSS başvuru tarihleri bekleniyor
KPSS oturumları her yıl ÖSYM tarafından düzenleniyor. 2021 KPSS lisans oturumları ağustos ayında yapıldı. Ön lisans oturumu ise bu yıl düzenlenmedi. 2022 yılında az bir zaman kala gözler KPSS başvuru ve sınav tarihlerine çevrildi. Peki, KPSS lisans ve ön lisans ne zaman yapılacak?
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KPSS’nin ne zaman yapılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS başvuruları her yıl ÖSYM tarafından alınıyor. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumlarına adaylar mezuniyet durumlarına göre giriyorlar. 2022 yılında ön lisans oturumu da düzenlenecek. Henüz 2022 ÖSYM sınav takvimi yayımlanmadı.
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KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2022 ÖSYM sınav ve başvuru takvimi yayınlanır yayınlanmaz 2022 KPSS tarihleri de belli olacak.
En son 2020 yılında gerçekleştirilen ön lisans oturumu iki yılda bir yapıldığı için önümüzdeki yıl yeniden düzenlenecek.
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KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler. Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.