KPSS lisans ve ön lisans başvuru tarihleri: 2020 KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
KPSS 2020 ne zaman? Kamuda memur olmak isteyen adayların katılacağı KPSS sınavı, lisans ve ön lisans başvuru tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile netleşti. Corona virüsü nedeniyle ertelenen KPSS sınavı başvuru ve sınav tarihleri, haziran ayının gelmesiyle beraber sınava hazırlanan adaylar tarafından sorgulanmaya başlandı. KPSS ön lisans ve lisans başvurularının açılmasıyla süreç resmen başlamış olacak. İşte, ÖSYM takvimine göre, KPSS 2020 lisans, ön lisans başvuru ve sınav tarihleri..
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Kamu Personeli Seçme Sınavı 2020 başvuru tarihleri merakla araştırılıyor. KPSS lisans, ön lisans başvuru ve sınav tarihleri her yıl güncellenen ÖSYM takviminde yayınlandı. Binlerce kişinin müracat ettiği 2020 KPSS lisans başvuruları 30 Haziran ve 13 Temmuz arasında alınacak. KPSS ön lisans başvuruları ise 21.08.2020 ve 02.09.2020 tarihleri arasında yapılacak. İşte, KPSS 2020 sınav takviminin detayları...
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KPSS LİSANS VE ÖN LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak.
KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak.
KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
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KPSS LİSANS VE ÖN LİSANS NE ZAMAN?
KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.
Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak.
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2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek.