KPSS lisans ve ön lisans başvuru tarihleri: 2020 KPSS sınavı ne zaman yapılacak?

Kamu Personeli Seçme Sınavı 2020 başvuru tarihleri merakla araştırılıyor. KPSS lisans, ön lisans başvuru ve sınav tarihleri her yıl güncellenen ÖSYM takviminde yayınlandı. Binlerce kişinin müracat ettiği 2020 KPSS lisans başvuruları 30 Haziran ve 13 Temmuz arasında alınacak. KPSS ön lisans başvuruları ise 21.08.2020 ve 02.09.2020 tarihleri arasında yapılacak. İşte, KPSS 2020 sınav takviminin detayları...