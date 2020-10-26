MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKPSS Lisans tercihleri ne zaman? ÖSYM'nin kılavuzu yayınlaması bekleniyor!
GeriGündem KPSS Lisans tercihleri ne zaman? ÖSYM'nin kılavuzu yayınlaması bekleniyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 26 Ekim 2020 - 14:36 | 

KPSS Lisans tercihleri ne zaman? ÖSYM'nin kılavuzu yayınlaması bekleniyor!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 6 Eylül'de uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 12-13 Eylül'deki 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 20 Eylül'de yapılan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait değerlendirme işlemlerinin tamamlanması ve sonuçların açıklanması ile birlikte, bu kez de tercih süreci gündeme geldi. Peki, KPSS Lisans tercihleri ne zaman?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

KPSS Lisans tercihleri, 2020 KPSS puanlar kapsamında devlete atanmak isteyen binlerce adayın gündeminde yer almaya devam ediyor. Yapacakları tercihlerle kariyerlerine yön vermek isteyen adaylar, ÖSYM'nin kılavuzu yayımlanmasına odaklandı. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2
Abone Olgoogle-news

KPSS 2020/2 tercih kılavuzu için henüz tarih vermeyen ÖSYM, 2019 yılında bu tercihleri 03-12 Aralık tarih aralığında gerçekleştirmişti. ÖSYM'nin bu yıl da 5 Aralık tarihine kadar KPSS 2020/2 tercih kılavuzu bilgilerini yayımlaması bekleniyor.

3
Abone Olgoogle-news

Tercih kılavuzunun, Ön Lisans KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yayımlanma sürecine gireceği düşünülüyor.

4
Abone Olgoogle-news

Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi