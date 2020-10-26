KPSS Lisans tercihleri ne zaman? ÖSYM'nin kılavuzu yayınlaması bekleniyor!

KPSS 2020/2 tercih kılavuzu için henüz tarih vermeyen ÖSYM, 2019 yılında bu tercihleri 03-12 Aralık tarih aralığında gerçekleştirmişti. ÖSYM'nin bu yıl da 5 Aralık tarihine kadar KPSS 2020/2 tercih kılavuzu bilgilerini yayımlaması bekleniyor.