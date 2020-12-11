KPSS Lisans tercihleri ne zaman? İşte ayrıntılar

"KPSS Lisans tercihi ne zaman yapılacak?" sorusu, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılan konu oldu. Yüz binlerce kişinin merakla beklediği KPSS tercihleri, bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonları için yapılacak olan yerleştirmede kullanılacak. İşte, konuya dair ayrıntılar...