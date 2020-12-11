KPSS Lisans tercihleri ne zaman? İşte ayrıntılar

KPSS tercihleri, sınavların tamamlanmasının ardından kamu dairelerinde görev almak isteyen birçok bireyin merakla sorguladığı husus oldu. KPSS tercihleri ile kariyerlerine yön vermek isteyen memur adayları, aldıkları puanlarla tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, KPSS Lisans tercihleri ne zaman başlayacak?
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"KPSS Lisans tercihi ne zaman yapılacak?" sorusu, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından araştırılan konu oldu. Yüz binlerce kişinin merakla beklediği KPSS tercihleri, bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonları için yapılacak olan yerleştirmede kullanılacak. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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KPSS 2020/2 tercih kılavuzu için henüz tarih vermeyen ÖSYM, 2019 yılında bu tercihleri 03-12 Aralık tarih aralığında gerçekleştirmişti. ÖSYM'nin bu yıl KPSS 2020/2 tercih kılavuzu bilgilerini sene sonuna kadar yayımlaması bekleniyor.
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Tercih kılavuzunun, Ön Lisans KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yayımlanma sürecine gireceği düşünülüyor.
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Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.