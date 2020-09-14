KPSS lisans soruları ve cevap anahtarı yayımlandı! 2020 KPSS cevap anahtarı sorgulama ekranı

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS lisans sonuçları 22 Ekim’de erişime açılacak.



Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.



