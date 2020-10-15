KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanır? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih
Kamuda memur olarak istihdam olma hayali kuran yüz binlerce üniversite mezununun, geçtiğimiz günlerde farklı oturumlarda katılım sağladığı 2020 KPSS Lisans sınavı için sonuçların açıklanması bekleniyor. Söz konusu sınavın oturumlarına giren adaylar, sonuçlar için ÖSYM'nin verdiği tarihi sorguluyor. Peki, KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanır?
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KPSS sınavının lisans oturumunun sonuçlarına ilişkin beklenti ekim ayında tavan yaptı. ÖSYM'nin yapacağı değerlendirme işleminin ardından sonuçları adayların erişimine ne zaman açacağı sorgulanıyor. İşte, 2020 KPSS lisans sonuçlarına dair tarih bilgisi...
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre KPSS sonuçları, 22 Ekim 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.
Ancak müsaitlik durumuna göre sonuç açıklama sürecini öne çekebilen ÖSYM'nin, yoğunluk olmaması halinde sonuçları en erken 1 hafta öncesinde açıklaması beklenebilir. Bu kapsamda KPSS sonuçlarının 15 Ekim itibariyle açıklanmasının beklenmesi mümkün olacaktır.
Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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KPSS A GRUBU KADROLAR NERELERDE GÖREV ALIR?
Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacak kadrolar içindir.
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KPSS B GRUBU KADROLAR NERELERDE GÖREV ALIR?
B grubu kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.