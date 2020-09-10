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Hürriyet
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Haber Giriş: 10 Eylül 2020 - 09:36 | 

KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'den verilen tarih!

2020 KPSS lisans sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan yüz binlerce kişi tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Genel Kültür-Genel Yetenek oturumlarının ardından adaylar sonuç için beklemeye başladı. Peki, KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Kamuda memur olacak kişileri belirlemede bir ölçüt olan KPSS sınavında ilk oturumlar geride kaldı. Bu hafta sonu yapılacak alan bilgisi sınavlarına kısa bir süre kala, sonuçlara ilişkin tarih araştırmaları da hız kazandı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. İşte, 2020 KPSS lisans sonuç tarihi...

2ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NE ZAMAN
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ALAN BİLGİSİ SINAVLARI NE ZAMAN?

2020-KPSS lisans alan bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) 12 Eylül'de saat 10.15'te; 2020-KPSS alan bilgisi sınavları 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) aynı gün saat 14.45'te; 2020-KPSS lisans alan bilgisi sınavları (işletme, muhasebe, istatistik) 13 Eylül saat 10.15'te düzenlenecek.

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Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

4SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU
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SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

2020 ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 22 Ekim'de açıklanacak.

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