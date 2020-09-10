KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM'den verilen tarih!

Kamuda memur olacak kişileri belirlemede bir ölçüt olan KPSS sınavında ilk oturumlar geride kaldı. Bu hafta sonu yapılacak alan bilgisi sınavlarına kısa bir süre kala, sonuçlara ilişkin tarih araştırmaları da hız kazandı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte sonuçların açıklanacağı tarih belli oldu. İşte, 2020 KPSS lisans sonuç tarihi...