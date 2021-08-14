KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 A Grubu KPSS sonuç takvimi!
KPSS sonuçları memur adaylarının bir numaraları gündem maddesi olarak dikkat çekiyor. KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kamuda memur olma hayali kuran yüz binlerce kişinin katılım sağladığı KPSS lisans sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından belirlenmişti. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanır?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans A grubu sınavlarının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Öte yandan üç oturum halinde tamamlanan alan bilgisi sınavlarının da sonuçları için bekleyiş sürüyor. İşte, ÖSYM'nin takviminde yer alan bilgilere göre 2021 KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.
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KPSS ÖABT NE ZAMAN?
Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu 15 Ağustos'ta uygulanacak.