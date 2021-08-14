Gündem Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 - 21:58 | 14 Ağustos 2021 - 21:58

KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 A Grubu KPSS sonuç takvimi!

KPSS sonuçları memur adaylarının bir numaraları gündem maddesi olarak dikkat çekiyor. KPSS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kamuda memur olma hayali kuran yüz binlerce kişinin katılım sağladığı KPSS lisans sınavının sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından belirlenmişti. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanır?