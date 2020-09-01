KPSS lisans sınavı ne zaman? KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2020

ÖSYM tarafından her yıl organize edilen KPSS lisan sınavına geri sayım başladı. Başvuruları geçtiğimiz haftalarda alınan 2020 KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de gerçekleşecek. KPSS lisans sınavı yerleri ÖSYM.gov.tr AİS ekranı üzerinden aday T.C kimlik no ve şifresiyle alınacak. İşte, KPSS sınav tarihleri hakkında ayrıntılar.