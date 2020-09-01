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Haber Giriş: 01 Eylül 2020 - 00:08 | 

KPSS lisans sınavı ne zaman? KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2020

KPSS lisans sınavının tarihi söz konusu sınava katılacak olan adaylar tarafından gündeme geldi. ÖSYM tarafından organize edilecek olan 2020 KPSS lisans sınavı Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumları olmak üzere farklı tarihlerde gerçekleşecek. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, 2020 KPSS lisans sınavı giriş belgelerini ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden temin edecekler. Peki, KPSS lisans sınavı ne zaman? İşte, 2020 KPSS lisans sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınav tarihi.

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ÖSYM tarafından her yıl organize edilen KPSS lisan sınavına geri sayım başladı. Başvuruları geçtiğimiz haftalarda alınan 2020 KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de gerçekleşecek. KPSS lisans sınavı yerleri ÖSYM.gov.tr AİS ekranı üzerinden aday T.C kimlik no ve şifresiyle alınacak. İşte, KPSS sınav tarihleri hakkında ayrıntılar.

22020 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN
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2020 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak.

3KPSS SINAV YERİ SORGULAMA
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KPSS SINAV YERİ SORGULAMA

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Ağustos 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

Sınav yerlerini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

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06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

5SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları: 22 Ekim 2020

KPSS Ön Lisans sonuçları: 26 Kasım 2020

KPSS Ortaöğretim sonuçları: 24 Aralık 2020

KPSS DHBT sonuçları 27 Ocak 2021

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