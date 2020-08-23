KPSS lisans sınavı ne zaman? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih!

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) farklı eğitim düzeylerine yönelik yapılan oturumları ÖSYM tarafından organize edilmeye devam ediyor. Lisans KPSS için başvuruların tamamlanması ile birlikte şimdi de sınav tarihi ve sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...