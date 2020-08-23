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Hürriyet
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Haber Giriş: 23 Ağustos 2020 - 23:29 | 

KPSS lisans sınavı ne zaman? İşte ÖSYM'nin verdiği tarih!

Kamuya bağlı kurumlarda memur olarak çalışma hayali kuran kişilerin başvuru yaptığı KPSS'nin lisans düzeyi sınavı için nefesler tutuldu. Aylardır sınavda yüksek puan almak adına yoğun şekilde çalışan vatandaşlar, eylül ayına kısa bir süre kala, sınavın yapılacağı tarihi öğrenmek istiyor. Peki, Lisans KPSS ne zaman?

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Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) farklı eğitim düzeylerine yönelik yapılan oturumları ÖSYM tarafından organize edilmeye devam ediyor. Lisans KPSS için başvuruların tamamlanması ile birlikte şimdi de sınav tarihi ve sınav giriş belgelerinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2KPSS SINAV TAKVİMİ
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KPSS SINAV TAKVİMİ

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak.

3SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK
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SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan bir hafta kadar önce adayların erişimine açılması bekleniyor. Bu hususta bilgiler belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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