KPSS lisans sınavı ne zaman? İşte ÖSYM'nin açıkladığı tarih!
Kamuda çalışma hayali kuran yüz binlerce vatandaşın heyecanla beklediği KPSS için artık son günler. ÖSYM'nin KPSS lisans sınavı oturumlarını ne zaman düzenleyeceğini merak eden memur adayları, konu hakkında bilgi edinmek için araştırma yapıyor. Peki, KPSS lisans sınavı ne zaman?
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Üniversite mezunu vatandaşlara yönelik düzenlenecek 2020 KPSS Lisans sınavının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Sınavın yapılacağı tarihe kısa bir süre kala araştırmalarına hız veren vatandaşlar, sınava ilişkin tarih bilgisini sorguluyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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KPSS SINAV TAKVİMİ
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak.
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SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan bir hafta kadar önce adayların erişimine açılması bekleniyor. Bu hususta bilgiler belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.