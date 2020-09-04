KPSS Lisans sınavı ne zaman? İşte KPSS Genel Yetenek/ Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınav takvimi

Sınava girecekleri bina veya salon atamaları yeniden yapılan adaylar, kendileri için yeniden düzenlenen Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek. Bu durumdaki adaylar, Başkanlık tarafından, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemindeki güncel iletişim bilgileri kullanılarak bilgilendirilecek.



Sınav günü, Kovid-19 pozitif veya temaslı duruma gelen adaylar, atamalarının yapıldığı sınav binasında Kovid-19 durumu olan adaylar için oluşturulmuş ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav günü, Kovid-19 pozitif veya temaslı durumu sona eren adayların da bina veya salon atamaları güncellenecek.



Bu durumdaki adaylar da sınava girecekleri bina veya salon konusunda Başkanlık tarafından ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ndeki güncel iletişim bilgileri kullanılarak bilgilendirilecek.



Kovid-19 olan adayların, Başkanlığa veya Başkanlığın birimlerine herhangi bir belge sunmaları, belge göndermeleri gerekmiyor.



Başkanlık tarafından adaylara; telefon, SMS, e-posta gibi yollarla bilgilendirme yapıldığından adayların ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ndeki iletişim bilgilerinin güncel ve doğru olması gerekiyor.



