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Haber Giriş: 27 Temmuz 2021 - 16:05 | 

KPSS Lisans sınavı ne zaman? İşte 2021 KPSS oturumu hakkında son bilgiler

ÖSYM, 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri) sınavı oturumlarına girecek adayların sınav giriş belgelerini erişime açtı. Bu gelişme sonrası KPSS oturum tarihi merak konusu oldu. Peki, KPSS Lisans sınavı ne zaman?

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ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. İşte, KPSS Lisans oturumu tarihi

2KPSS NE ZAMAN

KPSS NE ZAMAN?

Adaylar, 1 Ağustos'ta düzenlenecek 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için saat 10.00'dan sonra, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumu için de saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

3SINAV GİRİŞ YERLERİ

SINAV GİRİŞ YERLERİ

Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinilebilecek.

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