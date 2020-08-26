KPSS lisans sınavı ne zaman? Gözler sınav giriş belgelerinde
Kamuda memur olma hayali kuran lisans mezunu vatandaşlar, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2020 -KPSS A Grubu ve Öğretmenlik etaplarının ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. Öte yandan başvurularını tamamlayan vatandaşlar bir yandan da sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını sorguluyor. Peki, KPSS lisans sınavı ne zaman? KPSS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan KPSS'nin 2020 lisans etabı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Eylül ayına kısa bir süre kala gözler, 2020 KPSS Lisans sınavına çevrildi. Sınav tarihinin yanı sıra sınava hangi okulda girileceğini belirten sınav giriş belgeleri de araştırılıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 KPSS lisans Sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan bir hafta 10 gün kadar önce adayların erişimine açılması bekleniyor. Bu bağlamda KPSS sınav giriş belgelerinin en erken 27 Ağustos tarihinde erişime açılması ön görülüyor.
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak.