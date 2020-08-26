KPSS lisans sınavı ne zaman? Gözler sınav giriş belgelerinde

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan KPSS'nin 2020 lisans etabı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Eylül ayına kısa bir süre kala gözler, 2020 KPSS Lisans sınavına çevrildi. Sınav tarihinin yanı sıra sınava hangi okulda girileceğini belirten sınav giriş belgeleri de araştırılıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...