KPSS Lisans - Önlisans ve Ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu mu? Tüm gözler 2022 KPSS sınav takviminde!

2022 KPSS için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. KPSS'nin lisans, önlisans ve lise düzeyi için 2022'de hangi tarihlerde düzenleneceği ve başvuru takvimi bu yıl bitmeden açıklanacak. İşte, 2022'de organize edilecek KPSS sınavlarına ilişkin son bilgiler...