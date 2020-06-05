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Haber Giriş: 05 Haziran 2020 - 11:31,

KPSS lisans, ön lisans ne zaman yapılacak? İşte KPSS başvuru tarihleri

KPSS başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimi ile belli oldu. KPSS ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı de bu takvim ile açıklandı. 2020 yılında koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen sınavlarda ilk başvuru lisans oturumu için alınacak. KPSS lisans başvuruları 30 Haziran ve 13 Temmuz tarihleri aralığında yapılacak. İşte tüm başvuru ve sınav tarihleri…

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KPSS başvuruları her yıl ÖSYM tarafından alınıyor. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumları arasından adaylar mezuniyet durumlarına uygun olanlara giriyorlar. KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de, ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da yapılacak.

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak.
KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak.
KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

2KPSS NE ZAMAN YAPILACAK
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KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.
Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak.
2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek.
KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.
KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da yapılacak.

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