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Hürriyet
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Haber Giriş: 09 Temmuz 2020 - 10:26,

KPSS lisans ne zaman yapılacak? İşte 2020 KPSS tarihi

KPSS lisans başvuruları 30 Haziran’da başladı. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar heyecanla sınav tarihini araştırmaya başladılar. Adaylar ÖSYM sınav takviminde belirtilen tarihlerde genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve ÖABT oturumlarına girecekler. İşte 2020 KPSS lisans tarihleri…

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KPSS 2020 yılında da yoğun ilgi görüyor. Memur olmak isteyen adaylar heyecanla sınav tarihlerini bekliyorlar. KPSS lisans başvuruları 30 Haziran’da başladı. Başvuru işlemleri 13 Temmuz’a kadar devam edecek. Peki KPSS lisans ne zaman yapılacak? İşte genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve ÖABT tarihi

KPSS LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.
Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak.
2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek.

2BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR
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BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılıyor.

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