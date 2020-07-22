KPSS lisans geç başvuru ücreti ne kadar? KPSS 2020 geç başvuru ekranı
KPSS lisans geç başvuruları ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. KPSS lisans başvuruları 30 Haziran ve 13 Temmuz tarihleri aralığında alındı. Bu tarihlerde işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar geç başvuruları heyecanla bekliyorlardı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre KPSS geç başvuru işlemleri 22 Temmuz ve 23 Temmuz tarihlerinde yapılabilecek. Peki, KPSS lisans geç başvuru ücreti ne kadar? İşte yanıtı ve başvuru ekranı..
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KPSS geç başvuru ücreti ile ilgili araştırmalar hızlandı. KPSS lisans geç başvuruları 22 Temmuz ve 23 Temmuz'da alınacak. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru 23 Temmuz 2020 saat 23:59’da sona erecek. Adayların sınav ücretini de kılavuz içerisinde belirtilen şekilde yatırmaları gerekiyor. ÖSYM geç başvuru gününde ücretlerin %50 artırımlı olacağı açıklamıştı.
KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? Kurum tarafından yapılan açıklamada Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücretinin, %50 artırımlı olacağı açıklanmıştı. Başvuru günlerinde sınav ücretleri aşağıdaki gibiydi: KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL
KPSS lisans geç başvuruları 22 Temmuz ve 23 Temmuz tarihlerinde alınacak. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru 23 Temmuz 2020 saat 23:59’da sona erecek. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.