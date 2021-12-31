KPSS Lisans başvuruları ne zaman alınmaya başlanacak? ÖSYM 2022 takvimini ilan etti
Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2022 yılında yapılacak oturumlarına yönelik araştırmalar sürüyor. Memur olmak için KPSS'ye hazırlanan lisans mezunu yüz binlerce vatandaş, KPSS'nin 2022 yılında yapılacağı tarihler ve KPSS başvuru süreci hakkında bilgi almak istiyor. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 KPSS Lisans oturumu ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) yapılacak KPSS Lisans oturumu, memur adaylarının gündeminde yer alıyor. Kamu kurumlarda istihdam edilmek isteyen vatandaşların katılım sağladığı KPSS'nin başvuru ve sınav tarihleri bu hususta araştırılıyor. İşte, ÖSYM'nin belirlediği 2022 KPSS takvimi...