KPSS lisans başvuru kılavuzu yayımlandı! KPSS 2020 başvuru ücreti ne kadar?
KPSS başvuru kılavuzu ile ilgili ÖSYM tarafından son dakika açıklaması yapıldı. KPSS lisans başvuru kılavuzu yayımlandı. Adaylar işlemlerini 30 Haziran ve 13 Temmuz tarihleri aralığında yapabilecekler. Başvuru kılavuzu içerisinde 2020 KPSS lisans başvuru ücretinin ne kadar olduğu da açıklandı. İşte KPSS ücreti ve başvuru kılavuzu ile ilgili bilgiler....
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KPSS başvuru ücreti ile ilgili ÖSYM açıklaması araştırılıyor. KPSS lisans başvuruları 30 Haziran Salı günü başlıyor. Adaylar işlemlerini 13 Temmuz’a kadar yapabilecekler. KPSS başvuru kılavuzuna göre Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu için adayların ayrı ayrı 80 TL yatırması gerekiyor. ÖABT'ye girecen adayların bu oturum için de ayrıca 80 TL ödeme yapması gerektiği kılavuzda belirtiliyor. Alan Bilgisi Testleri için ise sınav ücreti her bir oturum için 55 TL oldu.
KPSS LİSANS BAŞVURU KILAVUZU YAYINDA KPSS lisans başvuruları 30 Haziran’da başlayacak ve 13 Temmuz’a kadar devam edecek. Başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
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KPSS LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS başvuru ücreti ile ilgili açıklama yapıldı.
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TLKPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TLÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL
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KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?
Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
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Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.) Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.