KPSS lisans başvuru kılavuzu yayımlandı! KPSS 2020 başvuru ücreti ne kadar?

KPSS LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? KPSS başvuru ücreti ile ilgili açıklama yapıldı.



KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TLKPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TLÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL