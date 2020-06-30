KPSS lisans 2020 başvuru kılavuzu yayınlandı! İşte ÖSYM AİS KPSS başvuru ekranı ve başvuru detayları
KPSS lisans başvuruları için araştırmalar hızlandı. KPSS 2020 lisans başvuruları 30 Haziran ve 13 Temmuz tarihleri aralığında alınıyor. Başvuru işlemleri ÖSYM'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapılacak. Kurum tarafından yapılan son dakika açıklamasında KPSS başvuru kılavuzu erişime açıldı. KPSS 2020 lisans başvuru işlemleri 13 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edecek. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM KPSS başvuru kılavuzunda yer alan bankalara yatıracak. İşte, ÖSYM AİS KPSS başvuru ekranı ve detaylar...
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KPSS 2020 başvuru ekranı, kamuda memur olmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM başvuru takviminde yer alan bilgilere göre, 2020 KPSS lisans başvuruları 30 Haziran 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. İşlemler ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak. İşte KPSS lisans kılavuzu ve başvuru ekranı KPSS LİSANS BAŞVURU KILAVUZU YAYINDA KPSS lisans başvuruları 30 Haziran’da başlayacak ve 13 Temmuz’a kadar devam edecek. Başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
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KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
2020 KPSS lisans başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular adayın TC kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek.
Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak, işleme alınmayacaktır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.
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KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
KPSS 2020 lisans başvuruları ÖSYM tarafından başladı. 2020 KPSS lisans başvuru işlemleri aşağıdaki linkten gerçekleşecek.
2020 KPSS lisans başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre,
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL
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KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?
Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.