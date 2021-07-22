KPSS giriş yerleri ne zaman belli olacak? İşte 2021 Lisans KPSS hakkında son bilgiler

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2021 KPSS), lisans oturumlarının gerçekleşmesine kısa bir süre kala sınav yerleri için araştırmalar da hız kazandı. KPSS sınav giriş belgesi adayların sınav anında yanında bulundurması zorunlu tutulan belgelerden biri. İşte, 2021 Lisans KPSS hakkında son bilgiler...