KPSS giriş yerleri ne zaman belli olacak? İşte 2021 Lisans KPSS hakkında son bilgiler
ÖSYM'nin yayımlayacağı KPSS giriş belgesi ile nerede sınava gireceklerini öğrenebilecek olan vatandaşlar, konuyla ilgili sorgulamalarını sürdürüyor. Konuya dair bilgi sahibi olmak isteyenler, 'KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını arıyor. Peki, KPSS sınav yerleri açıklandı mı? İşte KPSS sınav giriş belgelerinde son durum...
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2021 KPSS), lisans oturumlarının gerçekleşmesine kısa bir süre kala sınav yerleri için araştırmalar da hız kazandı. KPSS sınav giriş belgesi adayların sınav anında yanında bulundurması zorunlu tutulan belgelerden biri. İşte, 2021 Lisans KPSS hakkında son bilgiler...
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KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 KPSS lisans Sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan bir hafta 10 gün kadar önce adayların erişimine açılması bekleniyor.
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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2021 KPPS SINAV TARİHLERİ
Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek ve 130 dakika sürecek.
Eğitim Bilimleri: 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek ve 100 dakika sürecek.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 7 Ağustos 2021, Saat: 10.15'te gerçekleşecek.
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KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 7 Ağustos 2021, Saat: 14.45'te gerçekleşecek.
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 8 Ağustos 2021, Saat: 10.152te gerçekleşecek.
ÖABT Sınav Tarihi15 Ağustos 2021, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45'te gerçekleşecek.