Gündem Haber Giriş: 06 Ağustos 2020 - 12:49 , 06 Ağustos 2020 - 12:52

KPSS giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2020 Lisans KPSS sınavı için geri sayım!

Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak. Sınavlara kısa bir süre kala, sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı merak konusu oldu. Peki, KPSS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?