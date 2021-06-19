KPSS geç başvuru günü ne zaman? İşte KPSS Lisans geç başvuru takvimi

Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik başvuruları, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 14 Haziran'a kadar alındı. Şimdi ise "geç başvuru" tarihi merak konusu oldu. İşte, 2021 Lisans KPSS geç başvuru takvimi...