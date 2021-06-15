KPSS geç başvuru günü ne zaman? İşte 2021 Lisans KPSS geç başvuru takvimi!
Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik başvuruları, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 14 Haziran'a kadar alındı. Şimdi ise "geç başvuru" tarihi merak konusu oldu. Peki, KPSS geç başvuru günü ne zaman?
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2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik oturumu için başvurularının geride kalması ile bu kez de geç başvuru takvimi araştırılmaya başlandı. Çeşitli sebeplerle başvuru tarihini kaçıran adaylar, geç başvuru gününe odaklandı. İşte, 2021 Lisans KPSS geç başvuru takvimi...
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2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 1 Ağustos, Alan Bilgisi oturumları 7 ve 8 Ağustos, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 15 Ağustos'ta uygulanacak.
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GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ
KPSS geç başvuru işlemleri 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde alınacak.
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KPSS geç başvuru ücreti Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde ödenir.