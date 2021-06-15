KPSS geç başvuru günü ne zaman? İşte 2021 Lisans KPSS geç başvuru takvimi!

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik oturumu için başvurularının geride kalması ile bu kez de geç başvuru takvimi araştırılmaya başlandı. Çeşitli sebeplerle başvuru tarihini kaçıran adaylar, geç başvuru gününe odaklandı. İşte, 2021 Lisans KPSS geç başvuru takvimi...