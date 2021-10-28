KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınav tarihi belli oldu mu? İşte son bilgiler
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) oturumu, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek adayların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. 2020 oturumu geçtiğimiz Nisan ayıdna gecikme ile yapılan sınavın, bir daha ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Peki, DHBT sınavı ne zaman?
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DHBT oturumu için belirlenen başvuru ve sınav tarihleri, söz konusu sınava katılım sağlayacak binlerce aday tarafından sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında görev almak isteyen binlerce vatandaşın gündeminde yer alan DHBT sınavının tarihi ÖSYM tarafından ilan edilecek. İşte, DHBT sınav tarihi ile ilgili son gelişmeler...
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DHBT TARİHİ BELLİ OLDU MU?
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 2020 yılında 27 Aralık'ta düzenlenecekti. Ancak söz konusu sınav, koronavirüs salgını nedeni ile 2021'in Nisan ayında organize edilebildi.
DHBT iki yılda bir yapılıyor. Son olarak 2020 DHBT sınavı 2021 yılında organize edildi. Bu bilgiler ışığında bir sonraki DHBT sınavının 2022'de yapılması bekleniyor.
Bu kapsamda ÖSYM'den bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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DHBT NEDİR?
DHBT’ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir. Adaylar KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Sınav 60 dakika sürecektir.
DHBT’ye katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını; DHBT’ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunludur. Bu tarihler dışında başvuru alınmayacaktır.
Sınava katılacak adayların ilgili yıl, bu sınava katılacakları öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyinde yapılacak KPSS’ye girmeleri ve KPSS’de puanların hesaplanmasına yönelik koşulları karşılamaları gerekmektedir. Sınav ile ilgili başvuru, sınav uygulaması vb. bilgiler ilgili yılın KPSS Kılavuzlarında yer alacak, ayrı bir kılavuz hazırlanmayacaktır. Adayların bu kılavuzda belirtilen kurallara uyması zorunludur.