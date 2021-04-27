KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak?
DHBT sınav sonuçları sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle merak konusu oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), Kovid-19 salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 11 Nisan tarihinde gerçekleşti. Peki, KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanacak?
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DHBT sonuçları ile ilgili ÖSYM son dakika açıklamaları araştırılıyor. Ertelenen DHBT 2021 yılında 11 Nisan’da yapıldı. Sınav sürecini geride bırakan adaylar şimdi DHBT sonuç duyurusunu bekliyor.
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Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Nisan 2021 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebiliyorlar.
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DHBT sonuç bilgisinde adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacaktır. Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtlarıÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
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DHBT SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Daha önceki dönemler kaynak alındığında DHBT sınav sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklaması bekleniyor. DHBT sonuçlar ÖSYM AİS ekranı üzerinden açıklanacak.