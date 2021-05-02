Gündem Haber Giriş: 02 Mayıs 2021 - 21:38 | 02 Mayıs 2021 - 21:38

KPSS DHBT ne zaman açıklanır? İşte 2020 DHBT sonuçlarında son durum!

DHBT sonuçları ile ilgili ÖSYM açıklamaları araştırılıyor. Ertelenen DHBT 2021 yılında 11 Nisan’da yapıldı. Sonuç bilgisinde adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacak. 09 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen DHBT sonuçları 26 Aralık 2018 tarihinde erişime açılmıştı. İşte, 20202 DHBT sonuçlarında son durum...