KPSS DHBT ne zaman açıklanır? İşte 2020 DHBT sonuçlarında son durum!
DHBT sonuçları ile ilgili ÖSYM açıklamaları araştırılıyor. Ertelenen DHBT 2021 yılında 11 Nisan’da yapıldı. Sonuç bilgisinde adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacak. 09 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen DHBT sonuçları 26 Aralık 2018 tarihinde erişime açılmıştı. İşte, 20202 DHBT sonuçlarında son durum...
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DHBT sonuçları ile ilgili heyecan devam ediyor. Ertelenen KPSS DHBT oturumu 11 Nisan’da düzenlendi. Merkezi sınava giren adaylar heyecanla sonuçları beklemeye başladılar. Sınav soruları ve cevapları 12 Nisan 2021 tarihinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde erişime açıldı. İşte, sonuçlara dair son gelişmeler...
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SORULAR YAYIMLANDI
11 Nisan 2021 tarihinde uygulanan 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testinin (DHBT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları yayımlandı.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Nisan 2021 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DHBT sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM takvimi içerisinde yer almıyor. DHBT sonuç bilgisinde adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacaktır.
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Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtlarıÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
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Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.