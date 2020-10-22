KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den açıklama bekleniyor!
ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen 2020-KPSS lisans sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr " internet adresinden açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruda, 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Bu gelişmenin ardından şimdi de branş sıralamasının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak?
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KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından, puanlarını öğrenen memur adayları şimdi de branş bazında sıralama için beklemeye koyuldu. Söz konusu sıralamanın ne zaman açıklanacağını merak eden adaylar, araştırmalarına hız verdi. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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KPSS 2020 SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen 2020-KPSS lisans sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr " internet adresinden açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruda, 6 Eylül'de uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 12-13 Eylül'deki 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 20 Eylül'de yapılan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.
2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizlerinin incelendiği, cevap anahtarlarının kontrollerinin yapıldığı ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiği belirtilen duyuruda, şu bilgiler yer aldı:
"2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavı 3. oturumunda yer alan İstatistik Testi Temel Soru Kitapçığındaki 12 numaralı sorunun "E" olarak girilmiş doğru cevabının "C" olarak düzeltilmesine, 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 28 numaralı sorunun "D" olarak girilmiş doğru cevabın "C" olarak düzeltilmesine, ayrıca Beden Eğitimi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 55 numaralı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 74 numaralı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 52 numaralı soruların iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildi."
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BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS 2020 Lisans oturumuna ait branş sıralamasının ne zaman erişime açılacağı henüz belli değil. Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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Branş bazında sıralamalar adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulacak. Adaylar, aynı alanda sınava giren diğer kişilerle kıyaslayarak, başarı durumlarını değerlendirebilecek.