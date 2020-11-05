KPSS branş sıralaması açıklandı! İşte KPSS 2020 lisans branş bazında sıralama

KPSS branş bazında sıralama ile ilgili ÖSYM tarafından son dakika açıklaması yapıldı. 2020 Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtıldığı duyuruldu. İşte KPSS lisans branş bazında sıralama ile ilgili bilgiler…
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KPSS branş sıralaması açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından yapılan açıklamada, ‘2020-KPSS Lisans sınavına katılan adaylarımızın branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylarımızın yapacağı tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.’ dedi. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebilecekler. İşte ÖSYM AİS giriş ekranı
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KPSS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI
ÖSYM Başkanı Halis Aygün konu ile ilgili yaptığı açıklamada KPSS lisans branş sıralamasının açıklandığını duyurdu. İşte o açıklama:
Değerli KPSS adaylarımız, 2020-KPSS Lisans sınavına katılan adaylarımızın branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylarımızın yapacağı tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.
Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.