KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? ÖSYM'den KPSS başvuru tarihi bilgisi

KPSS 2021 başvurusu için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından bu yıl sadece lisans mezunlarına yönelik düzenlenecek olan KPSS 2021, ne zaman yapılacağının yanı sıra başvuru tarihleriyle de sorgulanıyor. İşte, 2021 ÖSYM KPSS takvimi...