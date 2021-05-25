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Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 - 08:46 | 

KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? ÖSYM'den KPSS başvuru tarihi bilgisi

KPSS başvurusu için tarih detayları ÖSYM tarafından yayımlandı. Bu yıl A grubu için gerçekleştirilecek olan KPSS, öğretmen adaylarını da yakından ilgilendirecek. Lisans KPSS için başvurular, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ya da başvuru merkezleri aracılığıyla alınacak. Peki, KPSS başvurusu ne zaman başlayacak? İşte, ÖSYM'den o konu hakkında önemli bilgiler

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KPSS 2021 başvurusu için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından bu yıl sadece lisans mezunlarına yönelik düzenlenecek olan KPSS 2021, ne zaman yapılacağının yanı sıra başvuru tarihleriyle de sorgulanıyor. İşte, 2021 ÖSYM KPSS takvimi...

22021 KPSS LİSANS TAKVİMİ

2021 KPSS LİSANS TAKVİMİ

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.

ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

3BAŞVURULAR NE ZAMAN

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek.

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