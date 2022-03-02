KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? KPSS 2022 başvuru ve sınav tarihi

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek. İlk oturum olan genel yetenek genel kültür oturumu ise 31 Temmuz tarihinde düzenlenecek.



KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınav ise 2 Ekim tarihinde düzenlenecek.



