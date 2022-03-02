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KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? KPSS 2022 başvuru ve sınav tarihi

#KPSS#Kpss 2022#Kpss Başvuru

KPSS başvuru ve sınav tarihi ile ilgili açıklama yapıldı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı düzenleniyor. Memur olmak isteyen adaylar başvurularını belirtilen tarihlerde yapıyorlar. Peki, KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? İşte detaylar

1/3KPSS başvurusu ne zaman yapılacak KPSS 2022 başvuru ve sınav tarihi

KPSS başvurularının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı 2022 yılında lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumlarında düzenlenecek. ÖSYM sınav takvimine göre KPSS lisans başvuruları mayıs ayında başlayacak. Ön lisans başvuruları ise ağustos ayında belirtilen tarihten itibaren alınacak.

2/3KPSS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

KPSS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek. İlk oturum olan genel yetenek genel kültür oturumu ise 31 Temmuz tarihinde düzenlenecek.

KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınav ise 2 Ekim tarihinde düzenlenecek.

3/3KPSS başvurusu ne zaman yapılacak KPSS 2022 başvuru ve sınav tarihi

KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek. Sınav ise 6 Kasım tarihinde merkezi olarak yapılacak.

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#KPSS#Kpss 2022#Kpss Başvuru