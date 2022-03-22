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KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? KPSS 2022 başvuru ücreti için gözler ÖSYM’de

#KPSS#Kpss Başvurusu#Kpss 2022

KPSS başvuru tarihleri, 2022 ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. KPSS başvuruları 2022 yılında lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumları için alınacak. Başvuru yapmak isteyen adayların yayımlanan takvim içerisinde belirtilen tarihlerde işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. Peki, KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvurusu ne zaman yapılacak? KPSS başvuru ücreti ne kadar?

1/4KPSS başvurusu ne zaman yapılacak KPSS 2022 başvuru ücreti için gözler ÖSYM’de

KPSS 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. Memur olmak isteyen adaylar KPSS başvurularını ÖSYM sınav takvimine göre yapacaklar. KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek. Ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'de sona erecek.

2/4KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek. İlk oturum olan genel yetenek genel kültür oturumu ise 31 Temmuz tarihinde düzenlenecek.

KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınav ise 2 Ekim tarihinde düzenlenecek.

3/4KPSS başvurusu ne zaman yapılacak KPSS 2022 başvuru ücreti için gözler ÖSYM’de

KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek. Sınav ise 6 Kasım tarihinde merkezi olarak yapılacak.

4/4KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS 2022 başvuru ücreti yayımlanacak olan kılavuz ile belli olacak. Geçtiğimiz yıl alınan KPSS lisans başvurularında Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu için ayrı ayrı 90 TL ücret yatırıldı. KPSS Alan Bilgisi Sınavlarında her bir oturum için 65,00 TL, ÖABT için 90 TL sınav ücreti yatırıldı.

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#KPSS#Kpss Başvurusu#Kpss 2022