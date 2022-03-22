KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? KPSS 2022 başvuru ücreti için gözler ÖSYM’de

KPSS 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. Memur olmak isteyen adaylar KPSS başvurularını ÖSYM sınav takvimine göre yapacaklar. KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek. Ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'de sona erecek.
KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek. İlk oturum olan genel yetenek genel kültür oturumu ise 31 Temmuz tarihinde düzenlenecek.
KPSS ön lisans başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak ve 15 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınav ise 2 Ekim tarihinde düzenlenecek.
KPSS ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'e kadar devam edecek. Sınav ise 6 Kasım tarihinde merkezi olarak yapılacak.
KPSS 2022 başvuru ücreti yayımlanacak olan kılavuz ile belli olacak. Geçtiğimiz yıl alınan KPSS lisans başvurularında Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu için ayrı ayrı 90 TL ücret yatırıldı. KPSS Alan Bilgisi Sınavlarında her bir oturum için 65,00 TL, ÖABT için 90 TL sınav ücreti yatırıldı.