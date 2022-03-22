KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? KPSS 2022 başvuru ücreti için gözler ÖSYM’de

KPSS 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. Memur olmak isteyen adaylar KPSS başvurularını ÖSYM sınav takvimine göre yapacaklar. KPSS lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran’a kadar devam edecek. Ortaöğretim başvuruları 1 Eylül tarihinde başlayacak ve 13 Eylül'de sona erecek.