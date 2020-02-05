KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? 2020 KPSS sınav takvimi

KPSS 2020 sınav başvuru tarihleri, binlerce kişinin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Devlet memurluğu için ilk aşama niteliği taşıyan KPSS başvurusu, pek çok vatandaşın gündeminde ilk sıralarda yer almaya devam ediyor. İşte, 2020 KPSS başvuru ve sınav takvimi...