KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? 2020 KPSS sınav takvimi
Yüz binlerce memur adayının heyecanla beklediği KPSS'nin 2020 başvuruları için kısa bir süre kaldı. Lisans mezunlarının gireceği KPSS oturumlarının başvuru süreci yakın zaman sonra başlayacak. Yüksek öğretim kurumlarının önlisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olan memur adayları ve lise mezunu adaylar da KPSS'in kendi oturumları için başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, KPSS başvurusu ne zaman yapılacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
KPSS 2020 sınav başvuru tarihleri, binlerce kişinin merakla araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Devlet memurluğu için ilk aşama niteliği taşıyan KPSS başvurusu, pek çok vatandaşın gündeminde ilk sıralarda yer almaya devam ediyor. İşte, 2020 KPSS başvuru ve sınav takvimi...
2
LİSANS KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül'de duyurulacak.
3
Bu sınavın başvuruları ise; 5-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacak. Belirlenen geç başvuru günü de 9 Haziran 2020 olarak açıklandı.
4
ÖN LİSANS KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS'nin iki yıllık üniversite mezunları için düzenlenen önlisans düzeyi de 18 Ekim'de gerçekleştirilecek, sonuçları 12 Kasım'da açıklanacak.
5
Bu sınavın başvuruları; 12-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. Söz konusu sınavın geç başvuru günü ise 8 Eylül 2020 olarak belirlendi.
6
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için düzenlenen oturumu; 2020-KPSS Ortaöğretim ise 8 Kasım 2020'de düzenlenecek. Sonuçları da 8 Aralık 2020'de adayların erişimine açılacak.
7
Bu sınavın başvuruları; 21 Ağustos-7 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru fırsatı ise 22 Eylül 2020 olarak belirlendi.