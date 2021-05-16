KPSS başvurusu ne zaman? İşte 2021 Lisans KPSS takvimi

Haziran ayına kısa bir süre kala KPSS başvuruları gündem oldu. 2021 KPSS sınav ve başvuru tarihleriyle ilgili araştırmalar internet üzerinden sorgulanmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yayınlanan 2021 yılı sınav takvimiyle birlikte KPSS sınavlarının ve başvurularının yapılacağı tarih belli olmuştu. İşte, 2021 KPSS sınav ve başvuru tarihleri...