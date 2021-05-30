KPSS başvurusu ne zaman bitecek? KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatacak? İşte 2021 Lisans KPSS başvurusuna dair bilgiler
Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik başvuruları başladı. Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik başvuruları, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 14 Haziran'a kadar alınacak. Peki, KPSS başvurusu ne zaman bitecek? KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 1 Ağustos, Alan Bilgisi oturumları 7 ve 8 Ağustos, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 15 Ağustos'ta uygulanacak. İşte, 2021 KPSS başvuru takvimi...
2
Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından 14 Haziran'a kadar yapılabilecek.
3
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Bu kapsamda adayların, sınav başvurusu yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmesi gerekiyor.
4
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Kılavuzu'nda yer alıyor.
5
SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR
Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.