KPSS başvurusu ne zaman başlayacak? İşte 2021 KPSS başvuru tarihi

KPSS başvuruları, memur olmak isteyen adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre adaylar başvurularını yapıyorlar. Bu yıl, KPSS lisans oturumu düzenlenecek. Peki, KPSS ne zaman yapılacak? İşte başvuru ve sınav tarihi...