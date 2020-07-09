KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS 2020 başvuru ücreti için son tarih bilgisi
KPSS başvurusu ile memuriyet için ilk adımı atacak olan pek çok vatandaş, internet üzerinden KPSS başvuru işlemini müracaatlarını gerçekleştirecek. Bu aşamanın ardından başvuru ücreti yatırma işlemlerini yapacak olan adaylar, internet üzerinden bu aşamayı da tamamlayabilecek. Peki, KPSS 2020 başvuru ücreti için son tarih ne zaman olacak? İşte, KPSS başvurusu yapmak isteyen vatandaşların merakla araştırdığı KPSS başvuru ücreti yatırma işlemi ve genel yetenek genel kültür
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KPSS başvuru işlemi için süreç 13 Temmuz 2020 tarihine kadar devam edecek. ÖSYM başvuru merkezleri ve resmi internet sitesi üzerinden tamamlanabilecek olan KPSS başvuru işlemi, ücret yatırma işleminin de tamamlanmasının ardından gerçekleşmiş olacak. Peki, KPSS başvuru işlemi nasıl yapılacak? İşte, KPSS başvuru işlemi hakkında merak edilen bazı bilgilerKPSS 2020 lisans başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya devam ediyor. 2020 KPSS lisans başvuru işlemleri aşağıdaki linkten gerçekleşecek.
KPSS Lisans alanında gerçekleştirilecek olan sınav, 6 Eylül tarihinde Genel Yetenek Genel Kültür, 12-13 Eylül tarihlerinde Alan Bilgisi, 20 Eylül tarihinde ise ÖABT alanında yapılacak.
2020 KPSS lisans başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre sınav ücretleri şu şekilde olacak;
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL
KPSS ücretlerinin hangi bankaya yatırılacağı ve sınav konuları hakkında detayları öğrenmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.
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KPSS GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR SINAV KONULARI VE AĞIRLIKLARI
1) Tarih %45 a) Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi (Siyasal, sosyal,ekonomik ve kültürel gelişmeler) (%5) b) Osmanlı Tarihi (XIII. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadaryaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) (%15) c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (XX. yüzyıl başından XX. yüzyılınortalarına kadar, Osmanlı Devleti’nin yıkılışından İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Türkiye tarihinde yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) (%20) d) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (XX. yüzyılın başlangıcından günümüze kadar Dünyada; İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze kadarTürkiye’de yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) (%5)
2) Türkiye Coğrafyası %30 a) Türkiye’nin fiziki özellikleri (%12) b) Türkiye’nin beşerî özellikleri (%5) c) Türkiye’nin ekonomik özellikleri (%13)
3) Temel Yurttaşlık Bilgisi %15 a) Hukuk başlangıcı (%5) b) Anayasa (%5) c) İdare (%5)
4) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular %10
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KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?
Ücret ödemesi için son gün 14 Temmuz olacak.
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) başvurusu 22-23 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 22-23 Temmuz 2020 tarihlerinde ödenecek.
Aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez/devredilmez.
Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılabilecek.
30 Haziran-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde2020-KPSS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geçbaşvuru günlerinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredikartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır