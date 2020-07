KPSS başvurusu nasıl yapılır? KPSS 2020 başvuru ücreti için son tarih bilgisi

KPSS GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR SINAV KONULARI VE AĞIRLIKLARI 1) Tarih %45

a) Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi (Siyasal, sosyal,ekonomik ve kültürel gelişmeler) (%5)

b) Osmanlı Tarihi (XIII. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadaryaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) (%15)

c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (XX. yüzyıl başından XX. yüzyılınortalarına kadar, Osmanlı Devleti’nin yıkılışından İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Türkiye tarihinde yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) (%20)

d) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (XX. yüzyılın başlangıcından günümüze kadar Dünyada; İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze kadarTürkiye’de yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) (%5)



2) Türkiye Coğrafyası %30

a) Türkiye’nin fiziki özellikleri (%12)

b) Türkiye’nin beşerî özellikleri (%5)

c) Türkiye’nin ekonomik özellikleri (%13)



3) Temel Yurttaşlık Bilgisi %15

a) Hukuk başlangıcı (%5)

b) Anayasa (%5)

c) İdare (%5)



4) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular %10