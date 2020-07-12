KPSS başvurusu için son gün ne zaman? İşte KPSS başvuru ücreti ve ücretin yatırılacağı bankalar

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR? KPSS her bir oturumu için 80 TL sınav ücreti ödenecek. Ödeme yerleri ve bankalar şu şekilde olacak;



Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;



ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);



Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);



ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)