KPSS başvurusu için son gün ne zaman? İşte KPSS başvuru ücreti ve ücretin yatırılacağı bankalar
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyi başvuruları için süreç devam ediyor. 30 Haziran'da başlayan KPSS başvuruları yarın sona erecek. Online sistem üzerinden gerçekleşecek olan başvuru işlemi belirlenen başvuru ücretinin ödenmesiyle tamamlanacak. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak, işleme alınmayacak. Peki, KPSS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılacak?
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1
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KPSS Genel Kültür, genel yetenek, lisans ve ÖABT başvuru işlemleri 30 Haziran 2020 tarihinden bu yana devam ediyor. Başvuru işlemi ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılıyor. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Lisans Kılavuzunda yer alıyor. Adayların, kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.
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2020 KPSS ÜCRETLERİ
2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ), 80 TL
KPSS Alan Bilgisi için her oturumda, 55 TL
ÖABT, her bir alan için, 80 TL
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KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?
KPSS her bir oturumu için 80 TL sınav ücreti ödenecek. Ödeme yerleri ve bankalar şu şekilde olacak;
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);
ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
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2020 KPSS NE ZAMAN?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak.