MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKPSS başvurusu için son gün ne zaman? İşte KPSS başvuru ücreti ve ücretin yatırılacağı bankalar
GeriGündem KPSS başvurusu için son gün ne zaman? İşte KPSS başvuru ücreti ve ücretin yatırılacağı bankalar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 12 Temmuz 2020 - 14:26,

KPSS başvurusu için son gün ne zaman? İşte KPSS başvuru ücreti ve ücretin yatırılacağı bankalar

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans düzeyi başvuruları için süreç devam ediyor. 30 Haziran'da başlayan KPSS başvuruları yarın sona erecek. Online sistem üzerinden gerçekleşecek olan başvuru işlemi belirlenen başvuru ücretinin ödenmesiyle tamamlanacak. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak, işleme alınmayacak. Peki, KPSS başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

KPSS Genel Kültür, genel yetenek, lisans ve ÖABT başvuru işlemleri 30 Haziran 2020 tarihinden bu yana devam ediyor. Başvuru işlemi ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılıyor. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Lisans Kılavuzunda yer alıyor. Adayların, kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

22020 KPSS ÜCRETLERİ
Abone Olgoogle-news

2020 KPSS ÜCRETLERİ

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ), 80 TL

KPSS Alan Bilgisi için her oturumda, 55 TL

ÖABT, her bir alan için, 80 TL

3KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR
Abone Olgoogle-news

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

KPSS her bir oturumu için 80 TL sınav ücreti ödenecek. Ödeme yerleri ve bankalar şu şekilde olacak;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

42020 KPSS NE ZAMAN
Abone Olgoogle-news

2020 KPSS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, lisans düzeyinde gerçekleştirilecek KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak. Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 20 Eylül'de uygulanacak.

5
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi