KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? KPSS 2020 başvuru tarihi için geri sayım!
KPSS başvuruları için geri sayım başladı. KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuruları her yıl ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde alınıyor. Lisans başvuruları 30 Haziran’da alınmaya başlanacak. Adaylar işlemlerini 13 Temmuz’a kadar yapabilecekler. Peki KPSS ne zaman yapılacak? Ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri ne zaman? İşte merak edilen soruların cevapları…
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1
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KPSS başvuru ve sınav tarihi araştırılıyor. KPSS başvuruları ne zaman yapılacak sorusu ÖSYM tarafından yayınlanan takvim ile yanıt buldu. Memur olmak isteyen adaylar bu takvim içerisinde yer alan tarihlerde işlemlerini gerçekleştirecekler. Lisans başvuruları 30 Haziran’da başlayacak. Ön lisans başvuruları ise 21 Ağustos tarihinden itibaren alınmaya başlanacak. İşte KPSS başvuru ve sınav tarihleri…
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İŞTE KPSS LİSANS, ÖN LİSANS, ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHLERİ
KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
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KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak. 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek. KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak. KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da yapılacak.