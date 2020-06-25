KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? KPSS 2020 başvuru tarihi için geri sayım!

KPSS başvuru ve sınav tarihi araştırılıyor. KPSS başvuruları ne zaman yapılacak sorusu ÖSYM tarafından yayınlanan takvim ile yanıt buldu. Memur olmak isteyen adaylar bu takvim içerisinde yer alan tarihlerde işlemlerini gerçekleştirecekler. Lisans başvuruları 30 Haziran’da başlayacak. Ön lisans başvuruları ise 21 Ağustos tarihinden itibaren alınmaya başlanacak. İşte KPSS başvuru ve sınav tarihleri…