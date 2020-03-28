KPSS başvuruları ne zaman? Lisans KPSS ne zaman?

Kamuda memur olma hayali kuran yüz binlerce kişinin heyecanla beklediği KPSS'nin bazı oturumlarının tarihleri ÖSYM tarafından yeniden belirlendi. Kamuda personel olmanın ön şartlarından biri olan KPSS'nin yeni sınav ve başvuru takvimi, memur adaylarında internette yoğun şekilde sorgulanıyor. Adaylar, ÖSYM'nin güncel 2020 takvimi aracılığı ile bu bilgilere ulaşmak istiyor. İşte, 2020 KPSS takvimi ve belirlenen yeni tarihler...