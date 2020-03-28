Corona virüsünün salgın haline gelmesini önleme çalışmaları kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. Buna göre; Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Testi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) tarihleri değişti. Bu gelişmenin ardından memur adaylarının tarih araştırmaları hız kazandı. Peki, KPSS başvuruları ne zaman? Lisans KPSS ne zaman?
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Kamuda memur olma hayali kuran yüz binlerce kişinin heyecanla beklediği KPSS'nin bazı oturumlarının tarihleri ÖSYM tarafından yeniden belirlendi. Kamuda personel olmanın ön şartlarından biri olan KPSS'nin yeni sınav ve başvuru takvimi, memur adaylarında internette yoğun şekilde sorgulanıyor. Adaylar, ÖSYM'nin güncel 2020 takvimi aracılığı ile bu bilgilere ulaşmak istiyor. İşte, 2020 KPSS takvimi ve belirlenen yeni tarihler...
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, tüm sınav tarihlerinin gözden geçirildiğini ve yeniden düzenlendiğini söyledi. Bu kapsamda;
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Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de uygulanacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları da 6 Eylül'de düzenlenecek. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.
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KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde de 22 Kasım'da yapılacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Aralık'ta düzenlenecek.
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Söz konusu bu sınavların başvuru ve geç başvuru tarihleri ise henüz belli olmadı. Güncellenen 2020 sınav takviminde KPSS oturumlarının başvuru tarihlerine yer verilmedi.
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Bu kapsamda yeni bir gelişme olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.