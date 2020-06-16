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Hürriyet
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Haber Giriş: 16 Haziran 2020 - 09:34,

KPSS başvuruları ne zaman? KPSS Lisans Önlisans Ortaöğretim başvuru takvimi

Devlet kadrolarında çalışmak için girecekleri Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) başvuru dönemini bekleyen memur adayları konuyla alakalı araştırmalarını sürdürüyor. 2020'de yapılacak KPSS tarihleri ÖSYM tarafından duyurulmuştu. Memur olma hayaliyle girecekleri KPSS sınavı için başvuruları bekleyen vatandaşlar, 2020 KPSS başvurularının yapılacağı net tarihi sorguluyor. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

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KPSS'nin 2020 oturumları için başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı, binlerce memur adayı tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre, 2020'de yapılacak KPSS tarihleri belli oldu. İşte, KPSS Lisans Önlisans Ortaöğretim başvuru takvimi...

2KPSS BAŞVURU TAKVİMİ
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KPSS BAŞVURU TAKVİMİ

KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak.
KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak.
KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

3KPSS SINAV TAKVİMLERİ
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KPSS SINAV TAKVİMLERİ

KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.
Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak.
2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek.

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KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim'de yapılacak.
KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da yapılacak. 

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