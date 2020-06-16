KPSS başvuruları ne zaman? KPSS Lisans Önlisans Ortaöğretim başvuru takvimi

KPSS'nin 2020 oturumları için başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı, binlerce memur adayı tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre, 2020'de yapılacak KPSS tarihleri belli oldu. İşte, KPSS Lisans Önlisans Ortaöğretim başvuru takvimi...