KPSS başvuruları ne zaman? İşte 2020 önlisans ve ortaöğretim KPSS başvuru tarihleri
Kamu kurumlarında görev almak isteyen vatandaşların katılım sağladığı ve her mezuniyet durumuna göre farklı oturumlarda düzenlenen KPSS'nin 2020 etapları için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Lisans KPSS başvurularının tamamlanması ile birlikte bu kez de önlisans ve ortaöğretim düzeyi KPSS oturumları için beklentiler arttı. Peki, KPSS basvuruları ne zaman? İşte, 2020 önlisans ve ortaöğretim KPSS başvuru tarihleri...
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1
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Ortaöğretim yani lise KPSS ve önlisans KPSS sınavları için başvuru ve sınav tarihleri sorgulanıyor. ÖSYM mevzuatına göre iki yılda bir düzenlenen söz konusu sınavlar için başvuruların ne zaman başlayacağının yanı sıra, sınav tarihleri de araştırılıyor. İşte, 2020 KPSS takvimi...
2
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LİSE KPSS TAKVİMİ
KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
Bu sınavın geç başvuru işlemleri ise 08.10.2020 - 09.10.2020 tarihinde tamamlanacak.
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.
3
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ÖNLİSANS KPSS TAKVİMİ
KPSS'nin iki yıllık üniversite mezunları için düzenlenen Önlisans düzeyi 25 Ekim'de yapılacak.
Bu sınavın başvuruları; 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak.