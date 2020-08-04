KPSS başvuruları ne zaman? İşte 2020 önlisans ve ortaöğretim KPSS başvuru tarihleri

Ortaöğretim yani lise KPSS ve önlisans KPSS sınavları için başvuru ve sınav tarihleri sorgulanıyor. ÖSYM mevzuatına göre iki yılda bir düzenlenen söz konusu sınavlar için başvuruların ne zaman başlayacağının yanı sıra, sınav tarihleri de araştırılıyor. İşte, 2020 KPSS takvimi...