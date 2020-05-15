KPSS başvuruları ne zaman hangi tarihte? KPSS 2020 lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu!
2020 KPSS başvuru tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile açıklandı. KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı söz konusu sınavın takviminin güncellenmesinin ardından, sınava katılım sağlayacak binlerce adayın gündemine geldi. Devlet kadrolarını yerleşmeyi bekleyenler, KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihlerini ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenecekler. Peki, KPSS 20202 ne zaman? İşte, KPSS sınav ve başvuru tarihi hakkında ayrıntılar...
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1
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KPSS başvuru tarihleri araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS başvurularının ne zaman yapılacağı ile ilgili gözler ÖSYM sınav takvimi ile yanıt buldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen sınavda başvurular yayınlanan takvim içerisinde belirtilen tarihler aralığında alınacak. Sınav ücretleri yayınlanacak olan başvuru kılavuzu içerisinde duyurulacak. Peki KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman yapılacak?
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KPSS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
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KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak. 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek. KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.