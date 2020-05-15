KPSS başvuruları ne zaman hangi tarihte? KPSS 2020 lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri belli oldu!

KPSS başvuru tarihleri araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS başvurularının ne zaman yapılacağı ile ilgili gözler ÖSYM sınav takvimi ile yanıt buldu. Koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen sınavda başvurular yayınlanan takvim içerisinde belirtilen tarihler aralığında alınacak. Sınav ücretleri yayınlanacak olan başvuru kılavuzu içerisinde duyurulacak. Peki KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman yapılacak?



