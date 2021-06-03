KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? İşte KPSS ücreti ve ücretin yatırılacağı bankalar
KKamu Personel Seçme Sınavı (2021-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik başvuruları başladı.Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik başvuruları, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden alınıyor. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Kılavuzu'nda yer alıyor. Peki, 2021 KPSS ücreti ne kadar? KPSS ücreti hangi bankalara yatırılıyor?
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28 Mayıs 2021 tarihinde başlayan Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik başvuruları, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 14 Haziran'a kadar alınacak.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 1 Ağustos, Alan Bilgisi oturumları 7 ve 8 Ağustos, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 15 Ağustos'ta uygulanacak.
Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından 14 Haziran'a kadar yapılabilecek.
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Sınava başvuruda HES kodu bilgisi istenecek. Bu kapsamda adayların, sınav başvurusu yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmesi gerekiyor.Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Kılavuzu'nda yer alıyor.
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SINAV ÜCRETLERİ
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 90,00
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 65,00 TL ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 90,00 TL
GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ
(KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) : 22-23 Haziran 2021 (Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde ödenir.)
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KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?
Ödeme Yerleri:Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)